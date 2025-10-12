وصف مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، باللا كريشيان رجا جوبال، اليوم السبت، وقف إطلاق النار في قطاع غزة بـ”الحل الرائع”، معربًا عن أمله بألا يعود الوضع إلى الصفر مرة أخرى في القطاع.
وأضاف المقرر الأممي في مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، أن إسرائيل دمّرت كل مباني غزة، مطالبًا إياها أن تدفع مقابل ذلك، وأن تُحاسب إسرائيل على ما قامت به في غزة، وأن تظل على حدود القطاع وألا تخترقه مرة أخرى.
وأكد رجا جوبال، أن الأمم المتحدة ستقوم بدور بناء وفعّال لجمع الشركاء لتضمن نجاح قمة إعادة الإعمار، لافتًا إلى أنه على الفلسطينيين العمل على تحديد مستقبل غزة بأنفسهم.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، أمس السبت، حيث بدأ آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا قسرًا إلى وسط وجنوبي القطاع بالعودة إلى شماله، بعد أن أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتح طريقي الرشيد الساحلي وصلاح الدين أمامهم للعودة، بالتزامن مع انسحاب تدريجي للآليات العسكرية الإسرائيلية من مناطق في عمق المدينة.
وقادت مصر جهودًا حثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، استنادًا إلى اقتراح الرئيس الأمريكي يدعو لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى تيسير تدفق المساعدات إلى القطاع المُحاصر منذ عامين كاملين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس في مدينة شرم الشيخ المصرية، ما يمهد الطريق لوقف العدوان وإطلاق سراح المحتجزين، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة ترامب لإنهاء الحرب.
القاهرة – د ب أ