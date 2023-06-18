يستكشف معرض “رحلة الكتابة والخط: دروب الروح”، البعد الروحي للخط في الحضارة العربية الإسلامية من خلال مجموعة من الأعمال الفنية التاريخية والكلاسيكية والمعاصرة، ونشأ فن الخط العربي في غضون نسخ القرآن الكريم، ليشكل تعبيراً مرئياً عن الإيمان بالله عز وجل، ويجسد جمال وتناغم الخط العربي.
وفي عام 2022، ونتيجة مبادرة قادتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع 15 دولة ناطقة باللغة العربية، تم إدراج “الخط العربي” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، ما يعكس القيمة الكبيرة التي يمثلها للإنسانية.
ويقوم معرض “رحلة الكتابة والخط: دروب الروح” (النسخة الثانية)، الذي تنظمه وزارة الثقافة السعودية، على أربعة محاور متكاملة: النور، والحرف، والمساحة، والشعر، والتي تسلط الضوء على القوة الروحية التي تغمر فكر الخطاط وتنعكس في تقنياته، وعلى العاطفة التي يثيرها الخط العربي لدى من يقرؤه ويتأمله.
وتجسد مفاهيم “النور”، و”الحرف”، و”المساحة”، و”الشعر” مجموع القيم العالمية والروحية التي تؤطر الأعمال الفنية المعروضة وتجمعها معًا بهدف إثارة حوار متين ومحفز للتفكير.
ولطالما لعبت الخطوط العربية وفن الخط العربي دورًا محوريًا كعنصر مشرك يربط الأعمال المتباينة وذات الطبيعة المتنوعة التي تنتمي لفترات زمنية مختلفة، كما يشهد استخدام الخطوط العربية في الفن والتصميم المعاصرين على القوة الروحية الدائمة التي ننسبها إلى كل من “الكلمة” وتجسيدها البصري في “الخط”، لأن الخط العربي هو وسيلة للتواصل ووسيلة لتجسيد الجمال والروحانية في آن معًا.
وشارك في هذه النسخة من المعرض 34 خطاطاً من 11 جنسية، من بينهم 12 خطاطاً سعوديًا، بالإضافة إلى 19 فنانًا ومصممًا معاصراً من 12 جنسية، من بينهم 4 فنانين سعوديين معاصرين، ويشكل هذا المعرض دعوةً للانطلاق في رحلة وجدانية غامرة من الاكتشاف، وتأمل جماليات الخط العربي، وإدراك قيمته باعتباره كنزاً ثقافياً، ومظهراً من مظاهر ثقافة المملكة العربية السعودية وتراثها.
النور
يجلب النور الحياة إلى الأرض؛ ومن بين الخلق، يستكشف الإنسان مصدرًا آخر للنور يجلب إلى قلبه المعرفة والحكمة والإيمان. وقد تجسد هذا النور غير المادي في الكلام أولًًا، وحفظ لأكثر من ستة آلاف عام في المخطوطات التي خطها البشر. وقد أسبغت الحضارة الإسلامية، أكثر من أي حضارة أخرى، بعدًا استثنائيًا على الكتابة يتجاوز مجرد نقل الأفكار والمعرفة والقصص. حيث يجسد تصميم الحرف والكلمة والجملة نفس الفكر البشري وإيقاعه. كما يوجه الخط العربي، الذي تقوم جماليته على الانسجام والتوازن، عقل القارئ والمتأمل نحو المبهر الذي لا يمكن بلوغه.
ويعرف حرفيو الماضي ومصممو الحاضر كيف يبدعون بصنع ما يدهش البصر عبر إتقان التأثيرات المتأصلة في المواد التي يعملون بها. وهذا النور البراق (الخزف)، أو الشفاف (الزجاج)، أو الخارج من المخرم (الخشب والمعدن)، يتجاوز معاني النص المقروء على القطع التي صنعوها.
الحرف
ما من شك أن فن الخط يغري ببساطته الظاهرة سواء في التصميم الهندسي لأحرف الكتابة الكوفية أو في انسيابية الخطوط الستة (الأقلام الستة) الكلاسيكية للكتابة المتصلة. ومع ذلك، فإن هذه البساطة هي نتيجة تدريب مهني طويل وممارسة يومية: إذ يتعين على الخطاط دومًا تعزيز دراسته وتعميق معرفته، حيث يظل التمكن من حركات يده جزءًا لا يتجزأ من حالته الذهنية أثناء انغماسه في العمل.
وفي هذا الصدد، يرسم الحرف في دائرة يحدد قطرها بارتفاع حرف الألف. ويحدد ارتفاع الحرف من خلال عدد النقاط، والمقصود بالنقاط هنا النقطة المعينية التي نحصل عليها بضغط رأس قلم القصب المغموس بالحبر. ويختلف هذا الرقم باختلاف الخطوط الكلاسيكية: الثلث، والنسخ، والمحقق، والريحان، والتوقيع، والرقعة، وكذلك للأنماط اللاحقة.
ومع ذلك، فإن البحث عن الكمال الشكلي لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته؛ بل يرافق الخطاط في مهمة داخلية ضرورية لنقل ومشاركة جمال وطاقة ومعنى فنه.
المساحة
يشار إلى أنه منذ القرن الأول الهجري والسابع الميلادي، استثمر فن الخط في المباني والعناصر المقدسة، أو الدنيوية، أو الأميرية، أو اليومية. وقد أصبحت الكتابة الجميلة في القرن الثالث الهجري والعاشر الميلادي فنًا قائمًا بحد ذاته ينفذ من خلال مجموعة متنوعة من الوسائط وكذلك بتنسيقات تراوح من الصغر إلى الضخم.
وقد مارس كبار الخطاطين فنهم وتفوقوا في عالم مخطوطات الكتب، وكانوا جزءًا من ورش بلاط الملوك، كما يتضح من المحفوظات التي تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي. فضلاً عن ذلك، قدم الخطاطون إبداعاتهم المخصصة للأماكن العامة: مثل النقوش الضخمة المرسومة على السراميك، أو المنحوتة في الخشب والجص والحجر، أو حتى المنسوجة وفي مقدمتها المطرزات المزينة بآيات قرآنية في كسوة الكعبة. ومما لا شك فيه أن فن الخط يرافق الجميع في حياتهم اليومية؛ وبعيدًا عن قيمته اللغوية، فإنه يأخذ بعدًا رمزيًا ويولد شعورًا بالانتماء إلى حضارة جعلته العلامة الثقافية الفارقة لها.
الشعر
كانت الموسيقى وما زالت جنبًا إلى جنب مع الإيقاع، والمعاني المتعددة للعب على الكلمات الشعرية، بالإضافة إلى النص القرآني والحديث الشريف، مصدر إلهام للخطاطين الباحثين عن أجمل المؤلفات التي تسمو بالروح والجمالية. وفي الواقع، فإن قواعد فن الخط الكلاسيكي لا تمنع بأي حال من الأحوال من التجريب المستمر.
ومن جانبهم، اكتشف الفنانون البصريون منذ الستينيات اندماج تراث فن الخط الكلاسيكي في الفن الحديث في حركة تسمى “الحروفية”، حيث يتلاعب الفنانون بشكل الحروف بحثًا عن لغة بصرية عربية.
كما عاد الكثير منهم إلى اعتماد الكتاب وسيلة فنية حرصوا فيها على إعطاء الأسبقية للتعبير التشكيلي بدلًًا من الدلالات، مما يخلق شعرًا من الأشكال والألوان.
نقلا عن صحيفة الجزيرة