وأردف الفيصل قائلا: “لقد تم وضع إيران في صورة وردية كضحية لجهود دولية لتهميشها واحتوائها وما إلى ذلك، في الوقت الذي لم يتم فيه ذكر سلوكها العدواني منذ عام 1979 وبعض تدخلاتها في شؤون الآخرين في تلك الصورة”.
وتساءل الفيصل: “هل يرى أي من أعضاء اللجنة أن إيران صادقة في جهودها للانتقال من التدخل المفرط في شؤون الدول الأخرى إلى شريك يمكن دمجه في بنية ليس فقط الخليج بل العالم؟”.
وفي سياق متصل، قال وزير خارجية عُمان، بدر البوسعيدي، خلال كلمته في جلسة أخرى من “حوار المنامة” سبقت الجلسة التي شارك فيها الفيصل بيوم: “سلطنة عُمان ترى منذ زمن بعيد أن سياسة عزل إيران لم تكن حلاً، وأن إشراكها في منظومة الأمن الإقليمي الشامل يُسهم في ترسيخ الاستقرار والتعاون المشترك”.
وأردف وزير الخارجية العُماني: “إيران أظهرت في مراحل مختلفة انفتاحًا واستعدادًا للحوار البنّاء، وأبدت في أحداث متعددة ضبطًا للنفس رغم الاعتداءات المتكررة، وهو ما يؤكد أهمية تبنّي نهجٍ دبلوماسيٍّ شامل يضم جميع الأطراف لمعالجة التحديات المشتركة مثل أمن الملاحة ومكافحة التهريب والتغير المناخي”.
وتابع البوسعيدي في كلمته: “في وقتٍ سابق من هذا العام، أحرز ملف المفاوضات النووية بين ايران والولايات المتحدة تقدمًا ملموسًا خلال خمس جولات من المحادثات بين الجانبين، غير أنه، وقبل أيام قليلة من انعقاد الجولة السادسة التي كادت أن تكون الحاسمة، قامت إسرائيل بشن هجماتٍ عسكرية غير قانونية ضد ايران”.
وأضاف وزير خارجية عُمان: “الممارسات الإسرائيلية المتعمدة لإطالة أمد التوتر قد تسببت، في هذه الحالة، بمقتل مئات المدنيين الإيرانيين الأبرياء”، وتابع: “إيران ردّت رغم ذلك بضبط نفسٍ لافت، تمامًا كما فعلت عندما قصفت إسرائيل قنصليتها في سوريا، وأصابت سفيرها في لبنان، واغتالت أحد كبار المفاوضين الفلسطينيين في طهران”، حسب وصفه.
وأردف البوسعيدي قائلا: “مثل هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتكشف بوضوح أن إسرائيل – وليس إيران – هي المصدر الرئيسي لغياب الأمن في المنطقة”، حسب قوله.