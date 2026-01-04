الرياض 3 يناير 2026 (شينخوا) انطلقت اليوم (السبت) منافسات “رالي داكار السعودية 2026” بالمرحلة التمهيدية في حدثٍ تستضيفه المملكة للمرة السابعة على التوالي.
وينظم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الرالي، تحت إشراف وزارة الرياضة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وشهدت المرحلة التمهيدية مسارًا قصيرًا في محافظة ينبع، بلغ طوله 95 كيلومترًا، منها 22 كيلومترًا للمرحلة الخاصة، بهدف اختبار جاهزية المتسابقين والمركبات، وتحديد ترتيب الانطلاق للمراحل المقبلة من الرالي.
وشارك في هذه الجولة 787 سائقًا، توزعوا على سبع فئات شملت: السيارات، والدراجات النارية، وتشالنجر، وإس إس في، والشاحنات، إضافةً إلى 97 مركبة ضمن فئتي داكار كلاسيك والمهمة 1000.
وفي فئة السيارات، تصدر المتسابق السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق فورد ريسينغ النتائج، متقدمًا على الأمريكي ميتش غوثري جونيور سائق فورد ريسينغ، فيما حل البلجيكي غيوم دي ميفيوس سائق فريق إكس-رايد ثالثًا.
وفي فئة السيارات “ستوك”، فرض فريق “ديڤيندر رالي” سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاءت الأمريكية سارة برايس في المركز الأول، تلاها الفرنسي ستيفان بيترهانسل ثانيًا، فيما حل الليتواني روكاس باتشيوسكا ثالثًا.
وفي فئة الدراجات النارية، تمكن الإسباني إدغار كانيت سائق فريق ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ من تحقيق المركز الأول، متقدمًا على زميله الأسترالي دانيال ساندرز، فيما جاء الأمريكي ريكي برايك سائق فريق مونستر إنرجي هوندا HRC ثالثًا.
وفي فئة المركبات الصحراوية “تشالنجر”، حقق الهولندي بول سبيرينغز سائق فريق ريبيلون-سبيرينغز المركز الأول، متقدمًا على مواطنته بوك كلاسن سائقة فريق كيه تي إم إكس، فيما حلت المتسابقة السعودية دانية عقيل في المركز الثالث.
وفي فئة المركبات الصحراوية “إس إس في”، حصد الأمريكي بروك هيغير سائق فريق آر زد آر فاكتوري ريسينغ المركز الأول، متقدمًا على زميله البرتغالي غونسالو غيريرو، فيما جاء الأمريكي كايل تشاني سائق فريق كان-إم فاكتوري ثالثًا.
أما في فئة الشاحنات، فقد توج الهولندي ميتشل فان دن برينك سائق فريق يورول رالي سبورت بالمركز الأول، تلاه الليتواني فايدوتاس زالا سائق فريق نوردس دي روي إف بي تي، فيما حل الهولندي جيرت هوزينك سائق فريق كويبرز جونغبلود هايبرد ثالثًا.
وتنطلق الأحد منافسات المرحلة الأولى من رالي داكار السعودية 2026، التي ستكون مرحلة دائرية تنطلق من من رالي داكار السعودية 2026، التي ستكون مرحلة دائرية تنطلق من محافظة ينبع وتعود إليها، بمسافة إجمالية تبلغ 518 كيلومترًا، منها 305 كيلومترات للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.