أقرّ مجلس الوزراء العُماني، الثلاثاء، إنشاء “مركز عُمان المالي العالمي”، على غرار دول خليجية، يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي ودعم جهود التنويع الاقتصادي، استنادًا إلى دراسات وتجارب عالمية وإقليمية.
ويهدف المركز الذي سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات والبنوك التجارية والمؤسسات المالية العالمية، بما يشمل الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية، والخدمات المالية والتنموية، إلى جانب الأنشطة المساندة، ونقل المعرفة وتوفير المزيد من الوظائف النوعية في القطاع المالي.
وقال سلطان الحبسي، وزير المالية العُماني، رئيس اللجنة الإشرافية لمرحلة تأسيس المركز: “المركز سيسهم في تعزيز دور القطاع المالي في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، بالتكامل مع جهود تطوير القطاعين المالي والاستثماري والتوجهات المستقبلية لسلطنة عُمان”.
وأضاف الحبسي نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية، أن المركز سيعمل كبيئة ممكنة تتمتع بامتيازات متعددة، تشمل إدارة الاستثمارات، وتأسيس الشركات، وإقامة الشراكات التجارية المبنية على تسهيل حركة رؤوس الأموال والخدمات المالية ودعم الابتكار المالي.
وأوضح أن المركز سيستفيد من المقومات التي تتمتع بها سلطنة عُمان، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي، والجاذبية الاستثمارية، والشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وتعمل سلطنة عُمان على تحقيق رؤيتها 2040 من خلال التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.