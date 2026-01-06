قدّم 81 شخصاً بينهم أربع نساء بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وهو منصب فخري إلى حدّ كبير ويشغله كردي بحسب الأعراف السياسية، حسبما أورد مجلس النواب، أمس الاثنين، بعد إغلاق باب الترشيح. ونشر مجلس النواب، أمس، قائمة ب81 مرشحّاً لرئاسة البلاد.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين «76 عاماً» ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي «63 عاماً» للمنصب.
من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي «57 عاماً».
ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد «81 عاماً» الذي ترشح منفرداً على خلاف ترشيحات حزبه، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار «71 عاماً»، وجوان فؤاد معصوم «56 عاماً» كريمة الرئيس السابق فؤاد معصوم.
ومن المقرر أن تبدأ الدائرة القانونية في البرلمان، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بعملية تدقيق أسماء المرشحين للتأكد من استيفائهم الشروط الدستورية، تمهيداً لعرض القائمة النهائية على رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة التصويت
