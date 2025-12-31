الرياض 11 رجب 1447 هـ الموافق 31 ديسمبر 2025 م واس
نظّمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجامعة، ممثَّلةً في عمادة التطوير والجودة أمس، وبحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، وبمشاركة عددٍ من قيادات الجامعة، وممثلي هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومنسوبي الجامعة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، حفل اعتماد الدفعة الأولى من البرامج الأكاديمية، ضمن مشروع الاعتماد البرامجي، وذلك في القاعة الكبرى بمبنى المؤتمرات في مدينة الملك عبدالله للطالبات.
وأكّد معالي رئيس الجامعة خلال الحفل أن ما تبذله الجامعة من جهودٍ نوعية يُسهم في تعزيز موثوقية البرامج الأكاديمية، وترسيخ ثقة المجتمع في منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن اعتماد الدفعة الأولى من البرامج الأكاديمية يُعدّ إنجازًا نوعيًا يعكس نضج العمل المؤسسي، وانطلاقة لمسؤولية متجددة لمواصلة التطوير الأكاديمي والإداري، وتحقيق أعلى معايير التميز والجودة.
من جانبها ألقت وكيل الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية الدكتورة خلود بنت فواز التميمي كلمةً أفادت فيها أن الجامعة جعلت من الجودة والاعتماد الأكاديمي أحد مرتكزات خطتها الإستراتيجية، مما أسهم في رفع نسبة اعتماد البرامج الأكاديمية إلى ما يقارب (80) من إجمالي برامج الجامعة.
وأشارت التميمي إلى أن هذا المنجز جاء ثمرةَ عملٍ مؤسسي تراكمي، أسهم في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، ورفع جاهزية الطلبة والخريجين، إلى جانب تحقيق الجامعة حضورًا متقدمًا في عددٍ من التصنيفات الوطنية والعالمية، وتعزيز أثرها المجتمعي والتنموي.
وفي كلمتها خلال الحفل بيّنت عميدة التطوير والجودة الدكتورة خلود بنت جمال صندوقة، أن مشروع الاعتماد البرامجي انطلق من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجاء مواكبًا لتوجهاتها، مشيرةً إلى أن رحلة الاعتماد واجهت عددًا من التحديات، غير أن تكاتف الجهود بين العمادات والكليات والإدارات أسهم –بفضل الله– في تجاوزها وتحقيق مستهدفات الاعتماد بنجاحٍ وفي وقتٍ قياسي.
وأوضحت أن الاعتماد يمثّل أثرًا مؤسسيًا شاملًا شمل رفع جودة البرامج الأكاديمية، وتطوير توصيف المقررات، وتحسين أساليب التدريس والتقويم، وتعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر، بما يدعم تحقيق التميز الأكاديمي والمؤسسي.
وتضمّن الحفل كلمةً لرئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور وليد بن محمد الصالح، أشار فيها إلى دعم الهيئة لجهود الجامعة في تطوير منظومة الاعتماد البرامجي، وتعزيز جودة التعليم والتدريب، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.
وفي نهاية الحفل تم توقيع عددٍ من عقود اعتماد البرامج الأكاديمية مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى جانب تكريم الجهات والفرق المشاركة، تقديرًا لإسهاماتها في إنجاح مشروع الاعتماد.
