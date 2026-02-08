القاهرة 7 فبراير 2026 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (السبت) توقيع “أكبر صفقة” في تاريخ قطاع الاتصالات المصري بقيمة 3.5 مليار دولار.
وأفاد بيان حكومي بأن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، شهد مساء اليوم “مراسم توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر”.
وتضمنت الصفقة توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول، التي سيتم بموجبها إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع (المصرية للاتصالات) و(أورانج مصر) و(فودافون مصر) و(إي آند مصر) بإجمالي 410 ميجاهرتزات، وبقيمة نحو 3.5 مليار دولار.
ووفق البيان، يعادل حجم الحيزات الترددية الجديدة إجمالي الحيزات الترددية التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ بدء تقديم خدمات المحمول داخل مصر.
وقال مدبولي، “إن توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي الجديد اليوم يمثل بكل المقاييس أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات منذ نشأته سواء من حيث حجم الاستثمارات أو من حيث السعات الترددية المخصصة”.
وأوضح أن الهدف من هذه الصفقة يتمثل في زيادة قدرة الشبكات على استيعاب النمو المتسارع في استخدام البيانات، وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، وتقليل التكدسات على الشبكة، ورفع كفاءة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء.
واعتبر أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة الطيف الترددي، من حيث وضع خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات الترددية لأول مرة في القطاع، بما يعزز تنافسية
السوق، ويدعم قدرة المشغلين على الاستثمار طويل الأجل في تحديث الشبكات ورفع جودة الخدمات للمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، خلال مراسم التوقيع “اليوم، نخطو خطوة غير مسبوقة في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إبرام أكبر صفقة ترددات شهدها قطاع الاتصالات المحمولة في مصر منذ نشأته قبل 30 عاما”.
وتابع “أننا نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار 30 عاماً في صفقة واحدة”.