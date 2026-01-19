توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على البلد المضيف المغرب بهدف دون رد في مباراة مثيرة شهدت انسحاب الأول بسبب احتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أضاعها إبراهيم دياز يوم الأحد.
وحصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها إبراهيم دياز هداف البطولة على طريقة “بانينكا” تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال
ولجأ الفريقان للعب وقت إضافي أحرز خلاله بابي غايي هدف التتويج لمنتخب السنغال عبر تسديدة رائعة في الدقيقة 94 ولم يستطع المغاربة معادلة النتيجة طوال الدقائق اللاحقة ليحصد منتخب السنغال لقبه الأفريقي الثاني