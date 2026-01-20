شيجياتشوانغ 20 يناير 2026 (شينخوا) عقد مؤخرا مؤتمر بمناسبة افتتاح جامعة إدارة الطوارئ في لانغفانغ بمقاطعة خبي في شمالي الصين.
وخلال حضوره حفل الافتتاح، قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ إن إنشاء الجامعة كان قرارا سياساتيا هاما يهدف إلى تعزيز تأهيل المتخصصين في إدارة الطوارئ وتطوير التخصصات ذات الصلة فضلا عن تعزيز تحديث نظام إدارة الطوارئ.
ودعا تشانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الجامعة إلى اغتنام الفرصة والسعي لتحقيق تقدم ملموس نحو هدف بناء جامعة أبحاث تطبيقية متميزة وعالمية المستوى وعالية الجودة، وتقديم الدعم الفكري للحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز إصلاح وتطوير مجال إدارة الطوارئ.
كما حث تشانغ الجامعة على تطوير تخصصات وبرامج دراسية تخدم مجالات السلامة في العمل، والوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها، والإنقاذ والإغاثة الطارئة بما يتوافق مع الاحتياجات العملية. كما أكد على أهمية التدريب العملي، بهدف تنمية المواهب التي تمتلك المعرفة النظرية والقدرات العملية في الاستجابة للطوارئ.