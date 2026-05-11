أنهى المنتخب السعودي للعلوم والهندسة استعداداته النهائية للمشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026″، الذي تُقام فعالياته في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري.
ويضم المنتخب السعودي 42 طالبًا وطالبة، يشارك منهم 23 طالبًا وطالبة حضوريًا في مدينة فينيكس، فيما ينافس 17 طالبًا وطالبة عن بُعد من مدينة الرياض، إضافة إلى طالبين ملاحظين.
وتلقى الطلبة المشاركون اليوم، آخر التدريبات التأهيلية في مقري إقامة المنتخب، ضمن الاستعدادات النهائية لعرض مشاريعهم البحثية أمام لجان التحكيم الدولية المشاركة في المعرض.
واستكمل الطلبة تجهيز مشاريعهم البحثية داخل قاعات المعرض، ورفع اللوحات العلمية واعتمادها، ضمن الإجراءات التنظيمية والفنية التي تسبق انطلاق التحكيم الرسمي للمشاريع.
وسيستعرض الطلبة الذين جرى اختيارهم من بين الفائزين بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026″، مشاريع علمية نوعية ومتميزة في مجالات واعدة، تعكس مستوى التميز العلمي والابتكاري الذي وصل إليه الطلبة السعوديون.
ويُعد معرض “آيسف” أكبر منصة عالمية للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب ما قبل المرحلة الجامعية، حيث تُقيَّم المشاريع المشاركة من قبل نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، بما يمنح الطلبة فرصة لعرض مشاريعهم وإبراز قدراتهم العلمية على مستوى عالمي.
وتشارك المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، في معرض “آيسف” سنويًا منذ عام 2007.
وحققت المملكة خلال مشاركاتها السابقة 185 جائزة، منها 124 جائزة كبرى و61 جائزة خاصة، كما حلت في النسخة الماضية من المعرض في المركز الثاني عالميًا من حيث عدد الجوائز الكبرى المحققة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وترشح الطلبة لتمثيل المملكة ضمن المنتخب السعودي بعد منافسة واسعة شارك فيها أكثر من 357 ألف طالب وطالبة، قدموا أكثر من 34 ألف مشروع علمي في 22 مجالًا، ضمن منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026”.
ومر الطلبة المتأهلون بعدة مراحل تقييم وتأهيل، شملت معارض المناطق والمعارض المركزية، وصولًا إلى معرض “إبداع للعلوم والهندسة”، ثم معسكر تدريبي مكثف أُقيم في مركز “مشكاة” التفاعلي ضمن الاستعدادات النهائية للمشاركة في “آيسف 2026”.
وقد باشر طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في اليوم الثاني من معسكرهم بمدينة فينكس الأمريكية، تركيب مشاريعهم البحثية على المنصات المخصصة للعرض في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026″، ضمن مرحلة تسبق اعتماد المشاريع رسميًا للدخول في المنافسات.
وخضعت المشاريع المشاركة لمراجعة لجنة الأخلاقيات العلمية، للتحقق من أصالتها، ومطابقة المواد والنماذج المستخدمة للمعايير الدولية، إلى جانب اعتماد الملصقات العلمية، وصولًا إلى الحصول على الاعتماد الرسمي من اللجنة العلمية.
ويضم المنتخب الوطني المشارك في “آيسف 2026″، 40 طالبًا وطالبة، إضافة إلى طالبين من الموهوبين الصغار، يمثلون المملكة في مجالات علمية متعددة ضمن النسخة السادسة والسبعين من المعرض، التي تشهد مشاركة أكثر من 1700 طالب وطالبة من نحو 70 دولة حول العالم.
ويتواصل البرنامج التدريبي للطلبة السعوديين عبر مسارين متزامنين، إذ يشارك 19 طالبًا وطالبة في معسكر الرياض، من خلال ورش تدريبية متخصصة يقدمها خبراء في مجالاتهم، فيما يواصل بقية أعضاء المنتخب استعداداتهم المكثفة في معسكر فينكس، استعدادًا لمنافسات “آيسف 2026”.
وخضع الطلبة السعوديون خلال الأشهر الثلاثة الماضية لبرامج تدريب وتأهيل مكثفة بإشراف فرق علمية متخصصة، ويركز البرنامج على تنمية مهارات العرض والإلقاء والإقناع، والتدريب على آلية التحكيم، والتعريف بأهم التحديثات المتعلقة بلجان الأخلاقيات العلمية.
ومن المقرر أن تستكمل الورش التدريبية خلال الأيام المقبلة، استعدادًا ليوم التحكيم المقرر يوم الأربعاء، بمشاركة نحو 1200 محكم ومحكمة، لتقييم المشروعات في 22 مجالًا علميًا ضمن منافسات “آيسف 2026”.