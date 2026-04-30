الرياض 30 أبريل 2026 (شينخوا) اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبارا من الموسم الرياضي 2026-2027، وذلك وفقا لما نشره موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وبموجب الآلية المعتمدة، سيتأهل بطل ووصيف وصاحب المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026 مباشرة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في موسم 2026-2027، فيما يشارك صاحبا المركزين الرابع والخامس في الملحق المؤهل للبطولة ذاتها.
وفي المقابل، يتأهل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، وفي حال كان بطل الكأس ضمن أصحاب المراكز الخمسة الأولى في الدوري، يتم اعتماد صاحب المركز السادس للمشاركة في البطولة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أقر في وقت سابق تعديلات موسم 2026-2027، والتي تضمنت زيادة عدد أندية بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من 24 إلى 32 فريقا، إلى جانب إعادة توزيع مقاعد الاتحادات الوطنية، قبل اعتماد القرار بصورة نهائية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وحصلت السعودية على الحد الأقصى من مقاعد المشاركة في البطولات الآسيوية، بواقع ثلاثة مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين عبر الملحق، إضافة إلى مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.