كين 19 أبريل 2026 (شينخوا) أظهرت بيانات حديثة أن صادرات الصين من الأجهزة الطبية إلى دول الشرق الأوسط بلغت 3.484 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة 1.54 في المائة على أساس سنوي، فيما تصدرت تركيا والسعودية والإمارات أسواق المنطقة، مستحوذة مجتمعة على أكثر من 39 في المائة من إجمالي الصادرات.
ووفقا لبيانات أصدرتها شركة “قوانغتشو تشونغتشنغ” لتكنولوجيا البيانات الضخمة، المتخصصة في بيانات قطاع الأجهزة الطبية، برزت تركيا كأكبر سوق إقليمي بصادرات بلغت 796 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مسجلة نموا سنويا قويا بنسبة 26.92 في المائة، فيما حققت كل من لبنان والأردن معدل نمو مرتفعا بلغ 35.55 في المائة و 33.78 في المائة على التوالي.
ومن حيث الفئات، تصدرت المستهلكات الطبية قائمة الصادرات بنسبة تجاوزت 43 في المائة، لتسجل 1.513 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8.62 في المائة على أساس سنوي، تلتها المعدات الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب وأجهزة التخدير والتنفس، بنسبة 27 في المائة من الإجمالي، لتسجل 938 مليون دولار أمريكي، بزيادة 14.35 في المائة على أساس سنوي.
غير أن التعاون الصيني مع أسواق الشرق الأوسط لم يعد يقتصر على التجارة فحسب، فقد اتجهت الشركات الصينية الرائدة إلى تسريع تموضعها المحلي عبر إنشاء مقار إقليمية وبناء شبكات خدمات محلية وإقامة شراكات ومشاريع مشتركة، بما يعزز استدامة حضورها ويلبي احتياجات الأنظمة الصحية في المنطقة.
وفي هذا السياق، تواصل شركة “ميندراي” لتصنيع الأجهزة الطبية تعميق استراتيجية التوطين المحلي وبناء الشراكات من خلال إقامة تعاون متعدد المستويات مع مؤسسات طبية وبحثية وتعليمية. ففي السعودية ومصر، شاركت الشركة في مشاريع المستشفيات والمختبرات الذكية، بما يدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الأنظمة الصحية. وفي السعودية على سبيل المثال، أتاحت حلول التصوير الرقمية الذكية التي توفرها الشركة لمستشفى “صحة” الافتراضي للأطباء في المرافق القاعدية الحصول على استشارات تخصصية وإرشادات تشغيل معيارية عن بعد، ما عزز كفاءة التشخيص والعلاج.
كما أسست شركة “يونايتد ايميجينج” للرعاية الصحية مقرا إقليميا لها في منطقة الشرق الأوسط يقع في دبي، فيما حققت شركة “نيوسوفت” للأنظمة الطبية نسبة توطين للموظفين تجاوزت 90 في المائة منذ تأسيس فرعها في دبي عام 2010، إلى جانب إنشاء مراكز خدمات ومراكز لوجستية ومستودعات لقطع الغيار تغطي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحتى فبراير من العام الجاري، اقترب إجمالي عدد الأجهزة المركّبة للشركة في المنطقة من ألف جهاز، موزعة في عدة دول من بينها الجزائر ولبنان والمغرب والسعودية.
وفي هذا الإطار، قالت الأكاديمية تشياو جيه من الأكاديمية الصينية للهندسة خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي في دبي في فبراير الماضي، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد حاليا موجة متسارعة من التحول الرقمي في القطاع الصحي، ما يخلق حاجة ملحة إلى توفير نماذج طبية وتكنولوجيات للتشخيص والعلاج قائمة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى برامج تدريب مرتبطة باستخدام الأجهزة الطبية، مشيرة إلى أن الصين تتمتع بمزايا واضحة في هذا المجال.
وأضافت تشياو أن الشركات الصينية لا توفر منتجات عالية الجودة فحسب، بل تقدم أيضا خدمات ما بعد البيع وبرامج تدريب تغطي كامل سلسلة الاستخدام، ما أسهم في تكوين منظومة متكاملة للابتكار الطبي، تعود بالنفع المباشر على سكان المنطقة وتعزز شمولية الرعاية الصحية.
ويأتي هذا التوسع الخارجي على خلفية مواصلة الصين تعزيز التنمية عالية الجودة في قطاع الأدوية المبتكرة والأجهزة الطبية. ففي عام 2025، جرى اعتماد 76 دواء مبتكرا و76 جهازا طبيا مبتكرا داخل الصين.
كما تعمل الشركات على زيادة استثماراتها في البحث والتطوير. فعلى سبيل المثال، تجاوز إجمالي استثمارات شركة “هنغروي” للأدوية في هذا المجال 50 مليار يوان، منها أكثر من 20 مليار يوان خلال السنوات الثلاث الماضية.