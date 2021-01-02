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ثقافة وفنون > محمد بن ناصر الياسر الاسمري يطلق موقعه الشخصي علي الشبكة العنكبوتية
02/01/2021   1:08 م

محمد بن ناصر الياسر الاسمري يطلق موقعه الشخصي علي الشبكة العنكبوتية

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محمد بن ناصر الياسر الاسمري يطلق موقعه الشخصي وفيه مؤلفاته واشياء متنوعة عن مسيرته العملية والعلمية ونشاطه البحثي وقد وضع مؤلفاته للمطالعة مجانا واحتوى الموقع على العديد من الاشادات والتكريم.

وأنوه أن تحميل أي مادة للقراءة متاح مجاناً خدمة للثقافة أما إن كان لغرض البيع فهو غير مسموح ، أما عند الاقتباس البحثي فإن الأمانة العلمية تستدعي أن تنسب المادة (نصاً أو بتصرف) لمصدرها وفق مع هو متعارف عليه عند الباحثين (نظام حقوق الملكية الفكرية)، ولا أستغني عن دعوة بظهر الغيب ممن استفاد من الموقع .

موقع محمد بن ناصر الاسمري – للاعلام والدراسات
موقع محمد بن ناصر الاسمري
a-alasmarimod.com

محمد بن ناصر الياسر الاسمري يطلق موقعه الشخصي علي الشبكة العنكبوتية

ثقافة وفنون
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