رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اليوم، الحفل السنوي للجامعة، وتخريج (518) طالبًا وطالبة من الدفعة الـ(44)، يمثلون (15) دولة عربية و(3) دول إسلامية، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.
وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان كلمةً رفع فيها، باسمه ونيابةً عن منسوبي الجامعة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، على ما تحظى به الجامعة من رعاية واهتمام، مثمنًا دعم سمو وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة.
وأوضح أن الجامعة تقترب من إكمال خمسة عقود على تأسيسها، أمضتها في خدمة العمل الأمني العربي المشترك، وتعزيز مكانتها مؤسسةً علميةً متخصصةً في العلوم الأمنية، مشيرًا إلى اعتماد برامجها من مؤسسات دولية، وانضمامها إلى شبكة معاهد الأمم المتحدة المتخصصة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشار إلى اعتماد المجلس الأعلى للجامعة تحديث خطتها الإستراتيجية، بما يستهدف تعزيز جاهزية الخريجين لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وتوظيف التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، بفاعلية ومسؤولية، مع الالتزام بالقيم والأخلاقيات.
من جانبهم، عبّر الخريجون في كلمةٍ ألقاها نيابةً عنهم الطالب عيسى بن راشد آل خليفة، عن شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الداخلية على رعايته وحضوره حفل تخرجهم، وما يوليه من دعم واهتمام بالجامعة ومسيرتهم التعليمية، مؤكدين اعتزازهم بتجربتهم العلمية ومسؤوليتهم في خدمة أوطانهم وحماية أمنها.
وشهد الحفل إعلان نتائج الخريجين، تلتها مسيرة الطلبة، ثم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي، وكبار المسؤولين، وسفراء وممثلو عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب ممثلي الجهات والمنظمات ذات العلاقة بالجامعة.