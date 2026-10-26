أفاد مسؤول في وزارة الخارجية أن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان سيرأس وفد المملكة في الاجتماعات التي تستضيفها طهران اليوم بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع المسؤولين الإيرانيين.
وأوضح المصدر أن الزيارة والاجتماع يأتيان ضمن استمرار جهود دول اتفاقية مكة لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية بحسب «العربية».
ويشارك في الاجتماع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، حيث سيلتقي أعضاء اتفاقية مكة برئيس إيران مسعود بزشكيان والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي.