القاهرة 24 أكتوبر 2026 (شينخوا)= الوكاد
فاز المرشح السعودي سعد بن صليب العتيبي، اليوم (السبت)، برئاسة البرلمان العربي خلفا لمحمد بن أحمد اليماحي.
وذكر البرلمان العربي، في بيان على صفحته بموقع ((فيسبوك))، أن مرشح السعودية سعد بن صليب العتيبي فاز برئاسة البرلمان العربي بالتزكية، خلال أعمال الجلسة الإجرائية التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وعقب انتخابه، أعرب العتيبي عن اعتزازه بهذه المسؤولية، التي تحمل في دلالاتها أثر المكانة الرفيعة للسعودية وحضورها المؤثر ودورها الراسخ في تعزيز العمل العربي المشترك.
وقال العتيبي “نسعى إلى ترسيخ العمل المؤسسي للبرلمان العربي وفق خطط واضحة ومؤشرات فاعلة”، وأكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خيارا نلجأ إليه عند الحاجة بل نهجاً راسخاً لا غنى عنه لتعزيز أمن العالم العربي وصون مصالحه وتوحيد مواقفه.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة القضايا العربية كونها القضية المركزية للأمة العربية، مشددا على مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويأتي انتخاب العتيبي رئيسا للبرلمان العربي خلفا للإماراتي محمد بن أحمد اليماحي.
ويشغل العتيبي قبل انتخابه رئيسا للبرلمان العربي عضوية مجلس الشورى السعودي ومنصب نائب أول رئيس البرلمان العربي.
وانتخب البرلمان العربي، النائب المصري اللواء هشام الحصري، نائبًا لرئيس البرلمان العربي الجديد.
وحصل النائب هشام الحصري على 52 صوتًا من إجمالي 67 صوتًا، خلال الانتخابات التي أُجريت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، ليفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي.
ولد النائب هشام الحصري عام 1967 بقرية ميت غُراب التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الشرطة عام 1988، ثم تدرج في المناصب حتى شغل منصب رئيس النيابة العسكرية بمديرية أمن الدقهلية خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2010.
وعلى صعيد العمل البرلماني، ترأس الحصري لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2025، قبل اختياره نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
وكان البرلمان العربي قد انتخب السعودي سعد بن صُليب العتيبي رئيسًا جديدًا له، اليوم السبت، في الجلسة الإجرائية للبرلمان، وذلك خلفًا للإماراتي محمد بن أحمد اليماحي.