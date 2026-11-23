تنطلق غدًا النسخة الحادية عشرة من قافلة “درب زبيدة”، التي تنظمها جمعية دروب القوافل بمنطقة حائل، ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لإحياء طرق القوافل القديمة ومسارات الرحّالة الأوروبيين في المنطقة.وتستمر القافلة على مدى ثلاثة أيام، يقطع خلالها المشاركون أكثر من 60 كيلومترًا، من مدينة فيد التاريخية إلى بلدة الجفالية، سيرًا على الأقدام، أو على ظهور الإبل والخيول.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العبيداء، أن القافلة تجسّد أهداف المبادرة من خلال التعريف بالمواقع الأثرية والشواهد الحضارية الممتدة على طول الدرب، وإتاحة فرصة للمشاركين لمعايشة جانب من تجربة السفر على أحد أبرز طرق الحج والتجارة في التاريخ الإسلامي.وأفاد أن القافلة تجمع بين النشاط البدني والتعرّف الميداني على المعالم التاريخية، وتسهم في توثيق المواقع المرتبطة بالدرب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة عليها، إلى جانب إتاحة الاطّلاع على دور الدرب في حركة الحجاج والقوافل، وما نشأ على امتداده من عمران وتبادل حضاري عبر القرون.وتهدف الجمعية من تنظيم القافلة إلى إبراز المقومات التراثية والسياحية لدرب زبيدة وتعزيز حضور حائل على خريطة السياحة الثقافية، وكذلك إتاحة تجربة ميدانية للمهتمين بالتاريخ والتراث للسير من خلالها على خطى القوافل التي عبرت الدرب.