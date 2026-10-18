كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه حاول إقناع شركة التكنولوجيا الأمريكية «غوغل» بإطلاق اسمه على أحد المحيطات، لكنها رفضت الاقتراح.
وخلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي بولاية جورجيا، أوضح ترامب أنه اقترح على ممثلي عملاق الإنترنت إعادة تسمية المحيط الأطلسي أو الهادئ ليصبح «محيط ترامب». وأضاف أن الشركة أجابت بغضب: «لقد اكتفينا.. هذا يكفي.. لن نفعل المزيد»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وكان ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً في عام 2025 بتغيير اسم «خليج المكسيك» إلى «خليج أمريكا»، وفي أغسطس الماضي، أطلق اسم «بحيرة أمريكا» على «بحيرة أونتاريو»، التي تقع على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.
واعتمدت «غوغل» التعديلين على خرائطها للمستخدمين في الولايات المتحدة.
وقال ترامب لأنصاره إنه أرسل إلى «غوغل» خريطة تحمل اسم «محيط ترامب»، غير أن ممثلي الشركة رفضوا الفكرة. وزعم أنه كان يمزح فقط هذه المرة، لكنه أضاف أن الفكرة لم تكن الأسوأ التي خطرت له على الإطلاق.
ولطالما أعرب ترامب عن رغبته في إعادة تسمية أحد المحيطات. كما اقترح إعادة تسمية مضيق هرمز ليصبح «مضيق ترامب».