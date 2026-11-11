المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1448 هـ الموافق 11 نوفمبر 2026 م واس + الوكاد
نظّمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الثلاثاء، ملتقى بعنوان “الذكاء الاصطناعي: قضايا معاصرة وأحكام شرعية”، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الدراسات العليا الثاني، المقام تحت شعار “من التمكين إلى الأثر” بمقر الجامعة.
وتناول الملتقى ثلاثة محاور علمية شملت الدراسات الفقهية والأصولية والقضائية، من خلال خمس أوراق بحثية ناقشت عددًا من القضايا والأحكام الشرعية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأثر التقنيات الحديثة في العقود والضمان والفتاوى والقضاء.
واستعرضت الأوراق البحثية عدد من الموضوعات أبرزها، دور القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية في ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأثره في العقود والضمان.