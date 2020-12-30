بكين 28 ديسمبر 2020 (شينخوا) شهدت العلاقات الصينية العربية عاما غير عادي في عام 2020، إذ من خلال التضامن في مكافحة وباء كوفيد-19، ارتقى التعاون الصيني العربي إلى مستوى جديد. وأثناء مواجهة الوباء، تشاركت الصين والدول العربية السراء والضراء وساعد الطرفان بعضهما البعض، مما شكل نموذجا للتعاون بين دول العالم في مكافحة الوباء ومثل خطوة حيوية لبناء مجتمع المستقبل المشترك للصين والدول العربية. ولم يعرقل الوباء وتيرة التبادلات والتعاون الثنائي، حيث أظهر التعاون متبادل المنفعة بين الصين والدول العربية مرونة قوية وإمكانات كبيرة، وهو ما يعكس الآفاق الواعدة للعلاقات الصينية العربية.■
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