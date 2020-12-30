القدس (رويترز) – وصل إلى إسرائيل يوم الأربعاء جوناثان بولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية والذي قضى 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل واستقبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصلاة شكر.
وكثيرا ما عبّر بولارد (66 عاما) عن رغبته في الهجرة إلى إسرائيل التي منحته الجنسية. وأثارت قضية التجسس توترا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعشرات السنين.
وكان قد حُكم على بولارد بالسجن مدى الحياة في عام 1987 بعدما أقر بالذنب في تهمة التآمر للتجسس. وأُفرج عنه بشروط عام 2015.
واعتبر البعض قرار وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي بعدم تجديد حظر السفر لخمس سنوات والذي تضمنه قرار الإفراج المشروط عن بولارد بمثابة هدية الوداع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفتها إسرائيل.
واستقبل نتنياهو بولارد وزوجته إستر لدى وصولهما إلى تل أبيب حسبما أظهر مقطع مصور نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقام بولارد وزوجته وكلاهما من اليهود المتزمتين بتقبيل أرض المطار.
وبعد تلاوة صلاة شكر بالعبرية، قدم نتنياهو لبولارد بطاقة هوية إسرائيلية قائلا “أهلا بك في وطنك.. أنت الآن مواطن من دولة إسرائيل”.
كانت صحيفة إسرائيل هايوم أول من نشر خبر وصول الزوجين وقالت إنهما وصلا على متن طائرة خاصة بسبب الحالة الصحية لإستر بولارد.