منحت وزارة الثقافة السعودية الترخيص لأول معهدين للموسيقى بعد عام على قرار بإنشاء أكاديمية للموسيقى، وهيئة حكومية للشأن نفسه.
وأشار الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، إلى الترخيصين عبر تدوينة في «تويتر»، وكتب: «أدعو جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثّقافية المختلفة، على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يوماً». وتسعى وزارة الثقافة من خلال هيئة الموسيقى إلى تنظيم قطاع الموسيقى وتطويره في السعودية، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، كما ستعمل مع الجهات المختصة على دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالموسيقى.