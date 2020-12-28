الرياض 28 ديسمبر 2020 (شينخوا)
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية اليوم (الإثنين) عن تمديد تعليق فتح حدودها أسبوعا آخر.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تم تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد المصدر أن قرار التمديد جاء لتقييم الوضع أسبوعا آخر لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
ويستثني القرار حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت في 20 ديسمبر الجاري إغلاق حدودها مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر لتشديد الإجراءات الاحترازية بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا الجديدد (كوفيد -19)، في عدد من الدول.
واتخذت المملكة منذ أول حالة إصابة بالفيروس في فبراير الماضي العديد من الإجراءات للتعامل مع تفشي المرض منها حظر التجول وغلق جميع المؤسسات إلا الحيوية منها من خلال تفعيل الخدمات الإلكترونية والعمل والدراسة عن بعد.
وأثمرت هذه الجهود بتقليل حالات الإصابة اليومية بـ (كوفيد-19) لما دون 200 حالة وانخفاض الحالات الحرجة والوفيا