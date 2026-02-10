الرياض 10 فبراير 2026 (شينخوا) صدر بيان مشترك يوم الإثنين بشأن اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في التحالف.
وأعرب المشاركون في الاجتماع، الذي عقد تحت رئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي ومبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك، عن تقديرهم للمملكة على استضافة الاجتماع، كما رحبوا بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم، والترتيبات الخاصة بالاندماج المدني والعسكري في شمال شرق سوريا.
كما شكر المشاركون الحكومة العراقية على قيادتها المستمرة في الحملة ضد التنظيم.
وأكد المشاركون على أولوياتهم التي تشمل من بينها النقل السريع والآمن لمحتجزي داعش، وإعادة دمج العائلات المحتجزة في مجتمعاتهم. كما شددوا على ضرورة مواصلة التنسيق لدحر تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وأقر المشاركون بأن نقل المحتجزين إلى عهدة الحكومة العراقية يمثل عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي، كما أكدوا التزامهم المشترك بهزيمة داعش في العراق وسوريا ومواصلة دعم الحكومتين في جهودهما لتأمين المعتقلين التابعين لتنظيم داعش.