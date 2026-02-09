واس – الوكاد
أعلن مطار الملك خالد الدولي، الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، بدء تنفيذ مرحلة جديدة من خطة التحوّل الإستراتيجية الكبرى للمطار، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 25 فبراير من العام الجاري، ضمن مشروع المناقلة التشغيلية بين الصالات، الذي يُنفَّذ على مرحلتين متتاليتين وبآلية تدريجية، ويُعد من أبرز التحولات التشغيلية منذ افتتاح المطار، لما يحمله من أثر مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز كفاءة التشغيل.
وتشمل خطة المناقلة التشغيلية إعادة توزيع رحلات الناقلات الجوية بين الصالات القائمة حاليًّا، بحيث تُخصَّص الصالتان 1 و2 لخدمة الرحلات الدولية للناقلات الوطنية، فيما تُخصَّص الصالتان 3 و 4 للرحلات الداخلية للناقلات الوطنية، في حين تُخصَّص الصالة رقم 5 للرحلات الدولية للناقلات الأجنبية.
وتسهم هذه الخطوة في تقليل زمن التنقل بين الصالات عبر الممر الرابط بين صالات الرحلات الداخلية والدولية؛ مما يُخفض فترات الانتظار، وينعكس إيجابًا على تجربة السفر عبر المطار، على أن يُعْلَن عن بقية تفاصيل المناقلة التشغيلية وآليات تنفيذها تباعًا خلال مراحل التنفيذ.
وتأتي عملية مناقلة الصالات أحد المعالم الرئيسة لتعزيز الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة التشغيل في مطار الملك خالد الدولي؛ حيث ستسهم خطة تحويل الصالتين (3) و(4) إلى صالات داخلية مخصصة للناقلات الوطنية في زيادة الطاقة الاستيعابية لهما من 16 مليون مسافر سابقًا إلى 25 مليون مسافر سنويًّا، وذلك ضمن برنامج توسعة مطار العاصمة، الهادف إلى الوصول بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 56 مليون مسافر بنهاية عام 2026م.
ولا تقتصر آثار هذه المناقلة على تعظيم الطاقة الاستيعابية، وتمتد لتشمل تحسينًا ملموسًا في تجربة المسافرين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للناقلات الوطنية على الرحلات الداخلية والدولية في الصالات (1–4)، حيث تسهم في تقليص زمن التنقل بين الصالات، وتسهيل إجراءات الربط بين الرحلات الداخلية والدولية، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمسافري العبور والرحلات المواصلة لتصل إلى 7.5 ملايين مسافر سنويًّا.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة أن تنفيذ مشروع المناقلة التشغيلية بين الصالات يأتي كأكبر تحوّل في المسار الإستراتيجي لمطار الملك خالد الدولي، ويعكس التزام الشركة المستمر بتطوير تجربة المسافرين ورفع كفاءة التشغيل، من خلال حلول تشغيلية مدروسة تُنفَّذ بأعلى معايير الجاهزية والتكامل بين جميع الجهات العاملة في المطار.
وأكدت مطارات الرياض بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة أن تنفيذ المناقلة على مرحلتين وبصورة تدريجية يأتي ضمن إستراتيجية تهدف إلى ضمان انسيابية العمليات التشغيلية، ورفع الجاهزية، وتقليل أثر التغييرات على حركة المسافرين، من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم جاهزية البنية التحتية. يُذكر أن خطة التحوّل الكبرى لمطار الملك خالد الدولي تسعى إلى تحقيق التطلعات الوطنية والمستهدفات الإستراتيجية لقطاع الطيران السعودي، وتعزيز ريادته إقليميًا ودوليًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تطوير قطاع النقل الجوي وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط القارات الثلاث عبر بنية تحتية متقدمة وتجربة سفر عالمية.