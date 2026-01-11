دار السلام 10 يناير 2026 (شينخوا) قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم (السبت)، إن الصين وتنزانيا دولتان صديقتان يجمعهما مستقبل مشترك، مضيفا أن الصداقة التي أسسها ورعاها الجيل الأقدم من قادة الدولتين، لا تزال تشكل الأصل الروحي الأكثر قيمة للبلدين.
أدلى وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال لقائه رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن في دار السلام، عاصمة تنزانيا.
وطلبت حسن من وانغ، نقل تحياتها وأطيب تمنياتها بمناسبة العام الجديد إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ. وتقدمت بالشكر إلى الصين على دعمها القوي للتنمية في تنزانيا في إطار منتدى التعاون الصيني-الإفريقي.
وقالت حسن إن الجانب التنزاني يلتزم بشدة بمبدأ صين واحدة، معربة عن استعداد بلادها لمواءمة خططها للتنمية مع خطط التنمية لدى الصين، وتعميق التعاون العملي، ودفع تجديد خط سكك حديد تنزانيا-زامبيا، وبناء حزام الازدهار الإقليمي، وتعزيز التبادلات بين الأحزاب، وتوسيع التفاعلات الشعبية، وتعزيز النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين.
وأشادت حسن بالمبادرات العالمية الرئيسية الأربع التي اقترحها شي، قائلة إن تنزانيا مستعدة لتعزيز التنسيق متعدد الأطراف مع الصين، وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا بشكل مشترك
من جانبه، نقل وزير الخارجية الصيني التحيات الودية من شي إلى حسن، قائلا إن الصين وتنزانيا دولتان صديقتان يجمعهما مستقبل مشترك. وأضاف أن الصداقة بين البلدين أسسها ورعاها الجيل الأقدم من قادة الدولتين، وأنها صمدت أمام اختبار الظروف الدولية المتغيرة، ولا تزال تشكل الأصل الروحي الأكثر قيمة للبلدين.
وأضاف وانغ أنه يتعين على الجانبين المضي قدما بهذه الصداقة، ومواصلة إثرائها بدلالات جديدة مواكبة للعصر، مضيفًا أن الصين تولي أهمية بالغة للعلاقات بين الحزبين الحاكمين والعلاقات بين البلدين.
وأعرب وانغ عن استعداد الصين للعمل مع تنزانيا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الحوكمة، وتعميق التعاون العملي، وتعزيز التبادلات الشعبية، ودفع الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وأوضح وانغ أن الصين تثمن التزام تنزانيا الراسخ بمبدأ صين واحدة، مشيرا إلى أن بلاده تدعم تنزانيا في حماية سيادتها واستقلالها وكرامتها الوطنية، فضلا عن دعمها في اتباع مسار التنمية الذي يناسب ظروفها الوطنية.
وشدد وانغ على ضرورة أن يعزز الجانبان التعاون عالي الجودة، وأن يحولا خط سكك حديد تنزانيا-زامبيا المُعاد تجديده، إلى محرك للتنمية الإقليمية.
واختتم وانغ قائلا إن الصين تدعم تنزانيا في الاضطلاع بدور أكبر في الشؤون الإقليمية والدولية، وأنها على استعداد للعمل مع تنزانيا وغيرها من الدول النامية لتكون قوة دافعة للسلام والاستقرار والتقدم على الصعيد العالمي.