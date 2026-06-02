موسكو 16 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 02 يونيو 2026 م واس
التقت الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، في مقر سفارة المملكة بموسكو أمس، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التمور، وتطوير الشراكات الدولية الداعمة لنموه، واستعراض جهود المجلس الدولي للتمور وتوجهاته الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، إلى جانب مناقشة المبادرات النوعية التي تسهم في رفع القيمة الاقتصادية للتمور وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.
وتناول اللقاء آفاق التعاون مع روسيا الاتحادية، وفرص تعزيز حضور التمور ومنتجاتها في السوق الروسية، واستكشاف الفرص الواعدة لتطوير التبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى بحث التعاون في المبادرات والمنتجات التحويلية ذات القيمة المضافة بما يدعم النمو المستدام للقطاع ويعزز تنافسيته عالميًا.
واستعرض الجانبان مشاركة المجلس الدولي للتمور في القمة الاقتصادية الدولية المقبلة، مشيرين إلى أهمية حضور المجلس بوصفه منصة دولية متخصصة تسهم في بناء الشراكات الدولية والتعريف بمبادراته وأهدافه الإستراتيجية.
وأوضحت الأميرة سارة بنت بندر أن المجلس الدولي للتمور حريص على بناء شراكات دولية فاعلة تسهم في تطوير قطاع التمور وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار فيه، بما يدعم مستهدفات القطاع ويرفع من قدرته التنافسية على المستوى الدولي.
من جانبه أكد السفير كوزلوف دعمه لجهود المجلس الدولي للتمور، وحرصه على تعزيز التواصل مع الجهات الروسية ذات العلاقة بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم تطلعات المجلس الدولي للتمور، ويسهم في دعم التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانته على المستوى الدولي.
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