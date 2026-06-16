واس
أجرت جامعة ماكواري الأسترالية دراسة حديثة حول إعداد أول خريطة عالمية عالية الدقة تحدد الشعاب المرجانية الأكثر قدرة على الصمود والتعافي من آثار التغير المناخي حول العالم.
وأوضح المشرف على الدراسة، الباحث في علوم البحار بجامعة ماكواري الدكتور كايل زوادا، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي مكّنا الباحثين من تحليل عشرات المتغيرات البيئية ودمجها مع بيانات ميدانية جُمعت على مدى عقود، ما أتاح تحديد المناطق المرجانية الأكثر مرونة في 71 دولة ومنطقة حول العالم.
وأكد أن إعداد هذه الخريطة يمثل تطورًا علميًا مهمًا في مجال حماية النظم البيئية البحرية، إذ يوفر أداة أكثر دقة لتوجيه جهود المحافظة على الشعاب المرجانية وتركيز الاستثمارات والبرامج البيئية في المناطق التي تمتلك فرصًا أكبر للبقاء والتعافي مستقبلًا.
وأضاف أن نتائج الدراسة من شأنها مساعدة الحكومات والمؤسسات البيئية على تحديد أولويات الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي البحري في مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي.
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