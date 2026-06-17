بكين 17 يونيو 2026 (شينخوا) في مؤشر جديد على تنامي حضور المركبات الصينية في السوق السعودية، تم تسليم دفعة جديدة تضم 248 حافلة سياحية فاخرة من إنتاج شركة “تشونغتونغ” الصينية، مخصصة للتصدير إلى السعودية.
وأقيمت مراسم التسليم مؤخرا في مدينة لياوتشنغ بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، حيث شملت الدفعة الجديدة حافلات سياحية بأطوال مختلفة، من بينها طرازات بطول 9 أمتار و12 مترا، صممت خصيصا لتلبية متطلبات التشغيل في المملكة وظروفها المناخية، حسبما ذكرت الشركة على حسابها الرسمي على منصة للتواصل الاجتماعي.
ومع تسليم هذه الدفعة، تجاوز عدد حافلات “تشونغتونغ” العاملة في السوق السعودية 16 ألف حافلة. ومنذ دخولها السوق السعودية عام 2005، واصلت الشركة توسيع نطاق أعمالها لتشمل النقل السياحي والمدرسي والنقل العام إلى جانب خدمة الحج والعمرة، لتصبح إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الحافلات بالسعودية.
ويأتي هذا التعاون في وقت تشهد فيه السوق السعودية نموا في الطلب على المركبات. ووفقا لما نقلته شبكة “العربية.نت” عن بيانات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، استوردت المملكة نحو 1.9 مليون مركبة خلال عامي 2024 و2025، فيما أصبحت الصين ضمن الدول الأكثر توريدا لسوق السيارات السعودية.
وبحسب تقرير على شبكة “سعودي أوتو”، تنمو حصة المركبات الصينية في السوق السعودية بمعدل سنوي يتراوح بين 10 و15 في المائة، في ظل تنامي ثقة المستهلكين السعوديين بالسيارات الصينية.
وتفرض الظروف المناخية، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب أنماط التشغيل المكثف خلال موسم الحج، متطلبات عالية على أداء المركبات وكفاءتها التشغيلية ومستوى خدمات ما بعد البيع.
واستجابة لهذه التحديات، كثفت “تشونغتونغ” جهودها في مجال البحث والتطوير الموجه نحو السوق السعودية وطورت طرازات تتلاءم مع احتياجات العملاء المحليين. وخضعت الدفعة الجديدة من الحافلات لسلسلة من التحسينات والتحديثات المتخصصة التي تراعي طبيعة المناخ المحلي وظروف الطرق ومتطلبات النقل السياحي، مع التركيز على معايير السلامة والراحة والمتانة، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز منظومة النقل العام في السعودية.
وقال خالد القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة النخلة الأهلية لخدمات النقل (نانكو) خلال مراسم التسليم، إن التعاون بين الجانبين على مدار السنوات الماضية أثبت قدرة “تشونغتونغ” على توفير منتجات متطورة وحلول تشغيلية متكاملة تلبي الاحتياجات المتنامية لقطاع النقل السعودي. وأضاف أن الجهود المستمرة لـ “تشونغتونغ” في التطوير والابتكار وتحسين الأداء أسهمت في تعزيز الثقة بمنتجاتها.
ولم تقتصر جهود “تشونغتونغ” على تطوير المنتجات فحسب، بل أنشأت أيضا شبكة خدمات متكاملة داخل السعودية، بما يوفر دعما فنيا وتشغيليا للعملاء. وأسهم التكامل بين جودة المنتجات وكفاءة الخدمات في تحسين تجربة المستهلكين.
وفي سياق متصل، واصلت صادرات المركبات الصينية تسجيل نمو قوي خلال العام الجاري. ووفقا لبيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، بلغت صادرات المركبات في مايو الماضي 930 ألف وحدة، بزيادة 68.7 بالمائة على أساس سنوي، من بينها 446 ألف مركبة تعمل بالطاقة الجديدة، بزيادة 110 بالمائة
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بلغت صادرات المركبات الصينية 4.059 مليون وحدة، بزيادة 63 في المائة على أساس سنوي، فيما وصلت صادرات مركبات الطاقة الجديدة إلى 1.833 مليون وحدة، بزيادة 110 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الزخم القوي لحضور المركبات الصينية في الأسواق العالمية.