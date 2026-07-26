تُطلق منظمة المرأة العربية، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، فعاليات “نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية للشباب”، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو/تموز 2026، بمشاركة وفود رسمية من عشر دول عربية أعضاء بالمنظمة،في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز وعيهم بقضايا المرأة والتنمية والعمل العربي المشترك.
ويُعد نموذج المحاكاة مبادرة نوعية تستهدف إعداد جيل من الشباب العربي يمتلك المعرفة بآليات العمل العربي المشترك، ويعزز قدراته على الحوار والتفاوض، وصياغة المبادرات، والعمل الجماعي، بما يسهم في ترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية، وتنمية الوعي بحقوق المرأة وقضايا المساواة والتنمية المستدامة.
ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات التدريبية والتفاعلية، إلى جانب محاكاة واقعية لآليات عمل منظمة المرأة العربية، حيث يتقمص المشاركون أدوار ممثلي الدول الأعضاء، ويناقشون عددًا من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بتمكين المرأة العربية، وصولًا إلى إعداد توصيات ومبادرات تعكس رؤيتهم لمستقبل أكثر شمولًا وعدالة.
ويأتي تنظيم هذا النموذج انطلاقًا من إيمان منظمة المرأة العربية بأن الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر وعيًا واستدامة، وأن إتاحة الفرصة أمامهم لخوض تجارب محاكاة المؤسسات العربية يسهم في تنمية مهارات القيادة، والتفكير النقدي، والعمل المؤسسي، ويعزز انتماءهم لقضايا أمتهم العربية.
ومن المقرر أن تُختتم أعمال النموذج يوم 29 يوليو 2026، بعرض مخرجات جلسات المحاكاة والتوصيات التي توصل إليها المشاركون، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الشريكة
نقلا عن بوابة الاهرام