أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مدنًا كبرى حول العالم تشهد سلسلة من الفعاليات البيئية التي تركز على الحلول العملية؛ حيث أعلنت أكثر من خمسين مدينة عالمية وصولها إلى مراحل متقدمة في إدارة النفايات والتحول نحو نماذج “المدن الخضراء”، كما شهدت إطلاق حملات تشجير واسعة في المناطق المتأثرة بالتصحر بهدف تسريع جهود إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة.
ودعت الجهات المنظمة لفعاليات يوم الأرض الأفراد حول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية بسيطة لكنها مؤثرة، تشمل تقليل استهلاك الطاقة غير الضرورية، ودعم المنتجات المحلية المستدامة، والمشاركة في المبادرات البيئية.