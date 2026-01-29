جيزان 10 شعبان 1447 هـ الموافق 29 يناير 2026 م واس
حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان (22) جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة “إبداع 2026″، في النسخة الـ16 من المعرض الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم بمدينة الرياض.
وتنوّعت الجوائز التي حققها طلاب وطالبات تعليم جازان في مجالات علمية متعددة، من بينها الطاقة، والتقنيات الهندسية، ونظم البرمجيات، والهندسة البيئية، والهندسة الطبية الحيوية، والكيمياء، والأحياء، بمشاركة جهات داعمة محلية ودولية.
وهنّأ المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي الطلبة الفائزين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التميز العلمي لطلبة تعليم جازان، ودعم القيادة الرشيدة – أيّدها الله – لقطاع التعليم، مشيرًا إلى دور المعارض العلمية في تنمية مهارات البحث والابتكار لدى الطلاب والطالبات.
يُذكر أن معرض إبداع 2026 شهد تنافس (200) مشروع بحثي وابتكاري في (22) مجالًا علميًا، اختيرت من بين أكثر من (34) ألف مشروع، بمشاركة تجاوزت (357) ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، ويُعد بوابة لتمثيل الوطن في معرض “آيسف 2026” وعدد من المنافسات العلمية الدولية.
