الرياض أول نوفمبر 2025 (شينخوا) اختتم هان تشنغ، نائب الرئيس الصيني، اليوم (السبت)، زيارة استمرت خمسة أيام إلى السعودية، حيث تعهد البلدان بالارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية الشاملة إلى مستويات أعلى.
وخلال الزيارة، التقى هان، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وألقى كلمة أمام المؤتمر التاسع لمبادرة مستقبل الاستثمار.
وفي أثناء لقائه ولي العهد، نقل هان التحيات الودية من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأيضا إلى ولي العهد.
وقال هان إنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية قبل 35 عاما وبالأخص منذ زيارة شي الناجحة إلى السعودية في 2022، أحرزت العلاقات بين الصين والسعودية تقدما إيجابيا جديدا.
وأضاف أن الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني أرسلت إشارة واضحة للصين للمضي قدما في الإصلاحات الشاملة وتوسيع نطاق الانفتاح عالي المستوى، ما يوفر فرصاً قيمة للتنمية المستقبلية للعلاقات بين الصين والسعودية.
وأعرب هان عن استعداد الصين للعمل مع السعودية لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه قائدا البلدين، وتعزيز التبادلات عالية المستوى، وتوسيع نطاق التعاون العملي في مختلف المجالات، وزيادة التبادلات الشعبية والثقافية، وذلك بغية الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستويات أعلى.
كما أبدى هان استعداد الصين لتعزيز التنسيق مع السعودية داخل الأطر متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، ودفع الحوكمة العالمية في اتجاه أكثر عدلاً وعقلانية، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشر
من جانبه، طلب ولي العهد من هان نقل أطيب التمنيات إلى الرئيس شي.
وفي سياق إشارته إلى أن الصين دولة رئيسية مهمة في العالم، قال ولي العهد إن السعودية والصين تتمتعان بعلاقات سياسية قوية، والتي هي الآن في أعلى مستوياتها على مدار التاريخ.
وأضاف أن السعودية تلتزم التزاما راسخا بسياسة صين واحدة، وأنها على استعداد لتعميق التعاون مع الصين في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتعدين، وذلك بهدف تعزيز التنمية المشتركة.
وتابع ولي العهد السعودي قائلا إن بلاده تُثمن عاليا جهود الصين لتسهيل المصالحة بين السعودية وإيران، وكذلك موقفها العادل من القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في أن تلعب الصين دورا أكبر في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.
وقال هان خلال المؤتمر إن تعزيز التنمية والازدهار مسعى مشترك للمجتمع الدولي ومهمة مشتركة تواجه جميع الدول، خاصة النامية
وأضاف أن مفهوم بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، فضلا عن مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية والتي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد رسمت المسار أمام جميع الدول لتحقيق التنمية السلمية والازدهار المشترك.
وطرح نائب الرئيس أربعة مقترحات في كلمته. أولا، تعزيز التنمية المدفوعة بالابتكار وتعزيز التنمية الخضراء. وأعرب هان عن استعداد الصين للعمل مع جميع الدول لتعزيز التعاون في الصناعات التقليدية والناشئة والمستقبلية وتحفيز زخم التنمية باستمرار ودفع عجلة التحول الأخضر ومنخفض الكربون للاقتصاد العالمي.
ثانيًا، أكد هان التمسك بالانفتاح والتعاون وتعزيز المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع. ومشيرا إلى أن الصين لطالما التزمت بالسياسة الوطنية الأساسية للانفتاح، أعرب هان عن استعداد الصين للعمل مع جميع الدول لتعزيز مرونة وكفاءة وحيوية على نحو أكبر في سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وضخ المزيد من الثقة والطاقة الإيجابية في التعافي الاقتصادي العالمي والتنمية والازدهار العالميين.
ثالثا، دعا هان إلى تنمية تتمركز حول الشعب وتحقيق الازدهار المشترك، مشيرا إلى أن الصين لطالما التزمت بفلسفة التنمية التي تتمركز حول الشعوب.
وأكد هان ضرورة تعاون الدول لتعزيز العولمة الاقتصادية الشاملة والمفيدة للجميع، معربا عن استعداد الصين للعمل مع الدول النامية لتقاسم فرص التنمية والتقدم معا نحو التحديث.
رابعا، تعزيز الرؤى المشتركة وتعميق التضامن والتنسيق. أعرب هان عن استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لممارسة التعددية الحقيقية، والتمسك بمفهوم الحوكمة العالمية القائم على التشاور المكثف والإسهام المشترك والمنافع المشتركة، والعمل سويا لتعزيز نظام حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.
وفي معرض إشارته إلى أن الصين والشرق الأوسط يتمتعان بتاريخ طويل من الصداقة والتعاون، قال هان إن الصين على استعداد للعمل مع السعودية والدول الأخرى في المنطقة لتعميق التعاون الودي، ودفع التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق قدما، وصياغة نمط أكثر تعددا للأبعاد للتعاون في مجال الطاقة.
واقترح هان قائلا إنه يتعين على الجانبين أيضا تسريع بذل الجهود لضمان تقدم جديد في التعاون المالي والاستثماري، وتعزيز نقاط بارزة جديدة في التبادلات الثقافية والشعبية، واستكشاف آفاق جديدة في التعاون الابتكاري، بغية تقديم إسهامات جديدة في تنمية وازدهار دول المنطقة وخلق فرص جديدة للنمو العالمي.
وخلال زيارته للسعودية، حضر هان مأدبة عشاء مع ممثلين عن مجتمعي الأعمال الصيني والسعودي وألقى كلمة، معرباً عن أمله في أن يواصل قطاعا الأعمال في البلدين تأدية دورهما كجسر وحلقة وصل، والتمسك بمبدأ المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين، فضلا عن السعي لتحقيق التنمية المشتركة، والدفع بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى جديد.
كما زار هان جدة، والتقى الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.