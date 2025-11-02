شارك صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم السبت، في افتتاح المتحف المصري الكبير .
حيث قال وزير الثقافة في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” : “نيابة عن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله، تشرفت بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، ونقل تحيات قيادتنا الرشيدة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياتهما لجمهورية مصر الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار”.
وأضاءت شاشات عملاقة الميادين والشوارع في مختلف محافظات مصر والتف ملايين حول أجهزة التلفزيون في ليلة ربما لن ينساها المصريون لعقود قادمة لمتابعة افتتاح أكبر متحف في العالم للحضارة المصرية القديمة والذي استغرق بناؤه نحو 20 عاما.
وأعلنت السلطات المصرية اليوم إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير المقام بجوار أهرامات الجيزة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن 79 وفدا رسميا من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات جاءوا للمشاركة في حفل الافتتاح.
وضعت مصر حجر أساس المشروع في 2002 لتبدأ أعمال التمهيد والتأسيس في 2005 لكن المشروع الضخم المقام على مساحة نحو 500 ألف متر مربع ويتسع لأكثر من 100 ألف قطعة أثرية تعرض لعقبات تمويلية وتأثر بالأحداث السياسية بعد الانتفاضة الشعبية في 2011 حتى استغرق اكتماله فترة زمنية أطول مما خطط له سلفا.
وتعد المجموعة الضخمة من كنوز الملك توت عنخ آمون من أكثر عوامل الجذب السياحي للمتحف حيث تعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، بما في ذلك القناع الذهبي الذي دُفن به الملك الشاب، وكرسي الحكم، والتابوت، وآلاف القطع الأخرى.
وينتصب في بهو المتحف تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني كان قائما لعقود من الزمن في ميدان بوسط القاهرة.