قوانغتشو 4 نوفمبر 2025 (شينخوا) أجرى فريق طبي صيني حراجة عيون باستخدام روبوت متصل بشبكة الجيل الخامس لعلاج مريض على بعد يزيد عن 4000 كيلومتر.
وأجريت الجراحة، التي كانت عبارة عن حقن في شبكية العين، يوم الأحد الماضي من قبل جراحين في مدينة قوانغتشو بجنوبي الصين، وذلك من خلال التحكم في ذراع روبوتية في مستشفى في مدينة أورومتشي حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.
ومثلت هذه الجراحة التي تمت بدقة تصل إلى مستوى الميكرونات، خطوة بارزة لتحقيق الاستفادة من التكنولوجيا لسد فجوة الموارد الطبية بين المناطق الساحلية المتقدمة والمناطق النائية بالبلاد.
وبعد أن وضع الروبوت في أورومتشي الإبرة المجهرية على عين المريض، قام الجراحون في قوانغتشو بالتحكم فيه عن بعد، حيث وجهوا الإبرة إلى سطح الشبكية وثقبوها بعمق محدد مسبقا ومن ثم قاموا بحقن الدواء.
واستغرقت الجراحة أقل من 7 دقائق فقط، وكانت شبكة الإنترنت مستقرة واستجاب الروبوت بشكل سلس بدون أي ارتعاش.
ويعد الحقن تحت شبكية العين تقنية جراحية مجهرية دقيقة تستخدم لاستعادة الرؤية في حالات الاضطربات المسببة للعمى مثل التنكس البقعي.
وفي هذا السياق قال لين هاو تيان قائد الجراحة من مركز تشونغشان للعيون التابع لجامعة صن يات-سن في مدينة قوانغتشو، إن هذه الجراحة السريرية تمثل قفزة نوعية من الإمكانية إلى التطبيق العملي في مجال جراحة العيون عالية الدقة عن بعد في الصين.