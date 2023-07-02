لاهاي أول يوليو 2023 (شينخوا) اعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر يوم السبت لأول مرة عن تاريخ ممارسة بلاده العبودية وذلك خلال حدث أُقيم لإحياء الذكرى الـ150 لانتهاء العبودية في المستعمرات الهولندية.
وذكر الملك في أوستربارك بأمستردام “أعتذر بصفتي ملككم وكجزء من حكومتكم”، مضيفا بقوله “وهذه الاعتذارات نابعة من قلبي وروحي”.
كما أوضح الملك أنه “من بين جميع أشكال انعدام الحرية، تعد العبودية الأشد ضررا والأكثر إهانة”، قائلا “إننا نحمل معنا رعب تاريخ ممارسة العبودية. فلا تزال عواقبها محسوسة اليوم في العنصرية بمجتمعنا”.
كما أشار الملك إلى دور العائلة المالكة في العبودية، الذي يجري التحقيق فيه منذ ديسمبر من العام الماضي، مضيفا “لكن اليوم، في يوم الذكرى هذا، أطلب المغفرة عن الإخفاق الواضح في التحرك في مواجهة هذه الجريمة ضد الإنسانية”.
قوبلت هذه الكلمات بهتافات عالية من جانب مئات الأشخاص الحاضرين، بمن فيهم رئيس الوزراء مارك روته. وكان روته قد قام في ديسمبر 2022 بالاعتذار نيابة عن الحكومة الهولندية عما تم فعله بالناس المستعبدين.
شهد يوم السبت بداية عام تذكاري، حيث انتهت العبودية قبل 150 عاما في جميع المستعمرات الهولندية — بعد عشر سنوات من الإلغاء الرسمي للرق في المملكة الهولندية في عام 1863.