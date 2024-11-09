شانغهاي 9 نوفمبر 2024 (شينخوا) جمع الجناح السعودي في معرض الصين الدولي السابع للاستيراد الذي يقام حاليا في شانغهاي بشرقي الصين، الشركات السعودية في مجالات الأطعمة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والطب وغيرها، ما يعكس تقدم وطموحات المملكة العربية السعودية في إعادة تشكيل ميزات اقتصادها.
وتشارك السعودية هذا العام كـ”ضيف شرف” لأول مرة في معرض الصين الدولي للاستيراد، مع العلم أنها المرة الخامسة التي تشارك فيها السعودية في المعرض.
وقام الجانب السعودي بتصميم جناحه بعناية ركز فيه على اتخاذ العمارة السعودية التقليدية كنموذج أولي، وإبراز اللون الأخضر بما يتوافق مع اللون الرئيسي للعلم السعودي، ليدمج الجناح العناصر المعمارية العربية التقليدية بشكل يفتح نافذة لعرض الثقافة المميزة.
وقال المنظم السعودي إن المشاركة تعتبر إجراء مهما لتعزيز التبادلات والتعاون بين السعودية والصين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، معربا عن تطلعه إلى الاستفادة من هذه الفرصة لإجراء اتصالات مكثفة مع الناس من جميع مناحي الحياة والمستهلكين في الصين.
وبالإضافة إلى الأطعمة التقليدية والحرف اليدوية المعروضة، سلط الجناح الضوء أيضا على موضوع “صنع في المملكة العربية السعودية” وذلك من خلال مشاركة عدد من الشركات الصناعية السعودية التي عرضت أحدث إنجازات السعودية في تعزيز التحديث الوطني.
وفي هذا السياق، قال مازن المزيني مدير المبيعات الدولية لشركة “الفنار” السعودية، الذي يشارك في المعرض لأول مرة، إن الأجهزة المنزلية للشركة يتم إنتاجها بشكل كامل في السعودية، معربا عن أمله في أن يُظهر للمستهلكين الصينيين جودة وتقدّم التصنيع السعودي بشكل يُمكّن الشركة من دخول السوق الصينية.
وأعرب المزيني عن ثقته بجودة منتجات شركته، مشيرا إلى أن الصين تعتبر من أكبر الأسواق التي تمتلك إمكانات هائلة، فيما يوفر معرض الصين الدولي للاستيراد للشركات السعودية فرصة فريدة لعرض ميزات منتجاتها للمستهلكين والشركاء المحتملين في الصين.
وباعتبارها أكبر شركة سعودية خاصة تعمل في الصين، شاركت مجموعة “عجلان وإخوانه” القابضة السعودية في معرض الصين الدولي للاستيراد لأول مرة. وقال محمد العجلان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “عجلان وإخوانه”، رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، إن الشركة ستعرض بشكل شامل الإنجازات المتمثلة في إقامة المشاريع المشتركة مع الشركات الصينية في السنوات الأخيرة وتطوير سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة، لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسعودية وتبادل الفرص الجديدة للتنمية المستقبلية.
وأضاف العجلان أن المجموعة عرضت إنجازاتها في التعاون مع 11 شركة صينية، بينما تشمل نتائج التعاون مجالات النقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والألعاب والخدمات المالية وتعدين المعادن والتصنيع وغيرها من المجالات، مشيرا إلى التوافق العميق بين “رؤية 2030” السعودية ومبادرة “الحزام والطريق” وأمله في استكشاف
فرص تعاون جديدة في السوق الصينية عبر منصة معرض الصين الدولي للاستيراد.
واستقطب معرض الصين الدولي السابع للاستيراد الذي يستمر خلال الفترة ما بين 5 إلى 10 نوفمبر الجاري، 3496 عارضا من 129 دولة ومنطقة