وأضاف أنّ التطور المتسارع الذي تشهده المملكة على المستويات كافة، من تنويع اقتصادي وتقدم تقني ونهضة في المشاريع الكبرى وتنمية بشرية يقترن بسياسة خارجية متوازنة وفاعلة تعزز من حضور المملكة على مختلف المستويات، وتؤكد التزامها التام بالوقوف مع القضايا العادلة، وبناء الشراكات الإستراتيجية، والمضي قدمًا نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

وأوضح معاليه أنّ هذه الإنجازات تأتي انعكاسًا مباشرًا للدعم المتواصل والمستمر من القيادة الحكيمة، وحافزًا للمجلس على تعزيز دوره في المرحلة المقبلة، مسترشدًا بما سيتضمنه الخطاب الملكي من توجيهات ورؤى ترسم ملامح السياسة العامة للدولة.

ودعا رئيس مجلس الشورى، المولى عز وجل، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها، وأن يحفظها بعنايته، ويكلأها برعايته.