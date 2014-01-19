عمر فريد عالم- مكة المكرمة
انطلقت فعاليات برنامج الرحلة الدولية العاشرة لتبادل الزيارات والثقافات لطلاب وشباب الجامعات بالمملكة في دولة الصين , يناير 2014م , والتي ينظمها الإتحاد العالمي للكشاف المسلم ، والذي هو أحد منظمات بمنظمة التعاون الإسلامي , وذلك بقيادة سعادة الدكتور زهير بن حسين غنيم الأمين العام للإتحاد العالمي للكشاف المسلم .
بدأ اللقاء بزيارة جامعة جنخوا ثم زيارة ( موتيانا ماركت ) والتي تضم قرابة 43,000 شركة وكل شركة تمثل مصنع في الصين , وكما يتخللها عدد من الزيارات الميدانية لمصنع شركة مان للمركبات الثقيلة وسوق الليل وأيضاً زيارة أكبر وأجمل مدينة وهي مدينة ( هانزوا ) , ثم بعد ذلك استكمال الأنشطة الحرة والزيارات الميدانية التعريفية الأخرى بإشراف المنسقين . وتهدف هذه الرحلة إلى تبادل الزيارات والثقافات لطلاب وشباب الجامعات وإطلاعهم على الجامعات العالمية لتبادل الأفكار وتعريفهم على تطور وتقدم
التعليقات 1
عداش
31/08/2016 في 9:16 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبراكته
بعد التحية ، يشرفني ان انخرط في اتحاد الكشاف المسلم يقيم كما اخبرسيادتكم انني استاذ باحث في الرياضيات بالمغرب
(0)
(0)