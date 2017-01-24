تلسكوب عملاق في تشيلي يبحث عن حياة بالمجموعة النجمية ألفا قنطورس

المحتوى السابق المحتوى التالي سرعة التشخيص قد تحسن حياة مرضى التهاب القرنية وجفاف الملتحمة