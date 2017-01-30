حصد أبناء دار الفتيان التابعة لجمعية البر بجدة المركز الأول في دوري قيادة قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة والتي أقيمت باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” بجدة.
وتوجت قيادة قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة فريق جمعية البر بجدة بالمركز الأول، حيث تسلم درع المركز الأول مدير إدارة دار الفتيان الأستاذ عبدالرحمن ضيف الله الزهراني.
من جهته أعرب المشرف العام على إدارة الجمعية الأستاذ سعيد بن محمد آل مشرف عن خالص الشكر والتقدير لقيادة قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة لجهودهم المبذولة والمميزة في تنظيم وإنجاح هذه البطولة بشكلها المشرف واللائق، مبيناً بأن البطولة حققت الأهداف المرجوة منها في توطيد أواصر العلاقة بين أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة والأيتام بما يحقق التكافل بين الجميع وتحقيق النفع لهذا الوطن المعطاء.
وعبر آل مشرف عن شكره لأبناء الجمعية لما قدموه من مستويات عالية ومشرفة في البطولة، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم ومستقبلهم.
يُشار إلى أن جمعية البر بجدة هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تأسست عام 1402هـ، ورئيسها الفخري صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وتعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات الاجتماعية والخدمات التعليمية والثقافية والصحية من فتح العيادات الخيرية ومراكز غسيل الكلى والمستوصفات وخلافه مما له علاقة بالخدمات الإنسانية، فضلاً عن إقامة دور ومؤسسات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار والصغار، ونشاطات نوادي البر ومراكز الأحياء التي تضم لجنة إصلاح ذات البين ولجنة الخدمات الاجتماعية ولجنة الشباب واللجنة النسائية وإقامة دورات تدريبية تخدم المستفيدين من خدمات الجمعية وتبني مشروع الأسر المنتجة، وإقامة أسواق خيرية للتعريف بالجمعية وأنشطتها، إلى جانب القيام بالبحوث والدراسات العلمية والاجتماعية وتقديم خدمات الإرشاد والتوعية وعقد الندوات والمحاضرات والأمسيات الخيرية.
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