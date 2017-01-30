عطلت قاضية فدرالية أميركية مساء أمس السبت جزئياً قرار الرئيس دونالد ترامب منع رعايا سبع دول من السفر إلى الولايات المتحدة موقتاً، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفدرالية في بروكلين فإن القاضية آن دونيلي وفي أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة أبرزها “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية”، أصدرت أوامرها للسلطات الأميركية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة، كما أمرت القاضية بنشر لائحة باسماء جميع الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.
وبحسب تقارير إعلامية فقد أوقفت السلطات في المطارات الأميركية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترامب امره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يعرف بالضبط حتى الآن.
وسارع مدير “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” انتوني روميرو إلى الترحيب بقرار القاضية الفدرالية، وقال لدى خروجه من الجلسة الطارئة التي عقدتها المحكمة “هذا نهار مميز. هذا القرار يثبت أن الرئيس ترامب يصدر قوانين و أوامر تنفيذية غير دستورية وغير قانونية، والمحاكم موجودة للدفاع عن حقوق الجميع”.