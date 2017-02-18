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دبي،)–وكالات
أصبحت سارة السحيمي أول امرأة ترأس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية “تداول”، أكبر بورصة في الشرق الأوسط، والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مال “تداول” 1.2 مليار ريال سعودي.
وتولت السحيمي الرئاسة التنفيذية لشركة الأهلي المالية، منذ مارس/ آذار عام 2014 وحازت على عضوية مجلس إدارة الشركة. ويُذكر أن شركة “الأهلي” المالية هي أكبر مدير للأصول في السعودية، وأكبر مدير للأصول المتوافقة مع الشريعة عالمياً.
وشغلت السحيمي سابقاً منصب مدير تنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في إدارة الأصول بشركة “جدوى” للاستثمار والتي انضمت إليها في مايو/ آيار عام 2007، كمدير أول للمحافظ الاستثمارية.
وقبل ذلك، عملت السحيمي بمنصب مدير أول المحافظ الاستثمارية في إدارة الأصول في مجموعة “سامبا” المالية.
واختيرت السحيمي في سبتمبر/ أيلول عام 2013، لتصبح واحدة من بين 16 عضوا في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية والتي عملت فيها لمدة عامين.
وكانت السحيمي قد تخرجت من جامعة “هارفرد” الأمريكية عبر برنامج إدارة الأعمال في 2015، وقبل ذلك تخرجت ن جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس في المحاسبة بمرتبة الشرف الأولى.