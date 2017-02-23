شينخوا – بكين
عقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة “سي أن بي سي” وانغ يي لين ووزير شؤون الدولة الإماراتي الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك” سلطان أحمد جابر اجتماعا بشأن تعزيز التعاون في مجال النفط والطاقة ودفع التعاون بمستوى الشراكة الإستيراتيجية وذلك قبيل انطلاق مراسم توقيع الاتفاقية، بعدها حضر المسؤولان مراسم توقيع اتفاقية التعاون لتطوير حقل النفط البري في أبوظبي. وتعتبر هذه الاتفاقية قفزة نوعية في مجال التعاون في النفط والطاقة بعد توقيع اتفاقية التنقيب والتطوير البري والبحري بين الجانبين في مايو عام ألفين وثلاثة عشر، الأمر الذي سيعزز ويعمق التعاون الاستراتيجي بين الصين والإمارات وفق ما جاء على لسان رئيس مجلس إدارة “سي أن بي سي”.
وانغ يي لين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية:” مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين تتناسب بشكل جيد مع خطة طريق الحرير الجديد التي طرحتها الإمارات، لذلك من الممكن أن يدفع التعاون بين المؤسستين في مجال النفط والطاقة الصداقة المستمرة بين الدولتين.”
يضم مشروع تطوير حقول النفط البرية لأبوظبي 15 حقلا منها تسعة حقول قيد الإنتاج وستة أخرى في انتظار العمل على تطويرها، وتنتج هذه الحقول حاليا مليون وستمائة الف برميل يوميا. وكانت صلاحية العقد القديم قد انتهت في نهاية عام 2014 وقامت شركة البترول الوطنية لأبوظبي بإجراء مزايدة جديدة عليه بمشاركة الكثير من شركات النفط العالمية حيث دخل العقد الجديد حيز التنفيذ الفعلي في الأول من يناير عام 2015 ويسري لمدة أربعين عاما. وبلغت حصة مؤسسة البترول الوطنية الصينية “سي أن بي سي” 8% من حقوق المشروع، فيما أصبحت شريكا مهما لشركة أدنوك الإماراتية بعد شركة توتل الفرنسية وشركة بي بي البريطانية.