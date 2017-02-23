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|مسقط (شينخوا) افتتح مساء اليوم (الأربعاء) بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين، بمشاركة 750 دار نشر من 28 دولة.
وأقيم حفل الافتتاح برعاية وزير الإعلام العماني عبد المنعم بن منصور الحسني، وبحضور وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد، وعدد من المثقفين والكتاب العرب.
ويستمر المعرض حتى الرابع من مارس المقبل.
ويشهد المعرض في دورته الحالية زيادة كبيرة في حجم المشاركة مقارنة بالدورة الماضية، حسب وزير الإعلام العماني رئيس اللجنة المنظمة للمعرض عبد المنعم بن منصور الحسني.
وقال الحسني، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن “عدد عناوين الكتب المشاركة زاد من 250 ألف عنوان في العام الماضي إلى 450 ألف عنوان هذا العام، منها 30 بالمائة إصدارات حديثة”.
وتابع أن المعرض في هذه الدورة شهد تخصيص ثلاث قاعات متكاملة للفعاليات الثقافية، وتخصيص ركن لفعاليات المبادرة المجتمعية الثقافية التي تصل إلى 75 مبادرة، وزيادة في نسبة فعاليات الأطفال التي وصلت إلى 90 فعالية مخصصة للأطفال لتشجيع القراءة.
وأكد وزير الإعلام العُماني أن المعرض مصنف دولي، وهو يحتل مكانة متميزة، خاصة أنه الثالث خليجيا من حيث القوة الشرائية، مما يجعل له دورا كبيرا في تدوير الحركة الثقافية في سلطنة عمان.
وقال وكيل وزارة التراث والثقافة، نائب رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للمعرض حمد بن هلال المعمري، خلال كلمته في حفل الافتتاح،: نلتقي اليوم في هذا المحفل الثقافي الذي يمثل فرصة سانحة لتلاقي الأفكار والاطلاع على أحدث ما قدمته دور النشر المحلية والعربية والعالمية والاطلاع على ما يشبع الرغبات للقراء والمتابعين.
وأضاف المعمري قائلا: إننا نحرص في هذا المعرض على تقديم الجديد وما يثري في تعزيز الوعي وإظهار المعرض في صورته اللائقة باعتباره واجهة حضارية لسلطنة عمان.
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