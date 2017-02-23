الرياض: ايمن ال ماجد
دشن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، غداً وبحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص في العيينة.
وتعد هذه المحطة أول نموذج تطبيقي صناعي ينفذ بهذه التقنية، بسعة إنتاج 100 متر مكعب يومياً من المياه المحلاة وبنقاوة عالية جدًا تصل إلى 10 جزء من المليون بالإضافة إلى ما ينتج عنها من مياه مبردة بسعة 1 ميجاوات (284 طن تبريد تقريباً)، وتعتبر هذه التقنية صديقة للبيئة ولا ينتج عنها انبعاثات ضارة، وتتميز بقلة استهلاكها للكهرباء لإنتاج متر مكعب واحد من المياه المحلاة مقارنة بالطرق الأخرى.
الجدير بالذكر أن محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص هي نتاج مشروع تعاوني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وشركة تقنية المياه المتقدمة، وشركة مداد، ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن مبادرات المدينة وجهودها الداعمة للصناعة في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 لتعظيم المحتوى المحلي التقني كدور رئيسي تقوم فيه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .