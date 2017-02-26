– واس – الوكاد:
رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – في تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة مع الدول الشقيقة والصديقة، واستجابة للدعوات الموجهة لمقامه – فقد غادر – أمس السبت 28 – 5 – 1438هـ الموافق 25 – 2 – 2017م للقيام بجولة تشمل كلاً من: (ماليزيا، والجمهورية الإندونيسية، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية المالديف، والمملكة الأردنية الهاشمية) يلتقي خلالها قادة تلك الدول لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيحضر – اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثامنة والعشرين التي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية.