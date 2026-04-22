بكين 22 أبريل 2026 (شينخوا) صرح وانغ تشيونغ، كبير مهندسي الفضاء في الهيئة الوطنية الصينية للفضاء خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين يوم الثلاثاء المنصرم بأن الفريق الصيني لاستكشاف القمر يخطط لإجراء أبحاث حول إنشاء دفيئة على سطح القمر.
وقال وانغ، وهو باحث في مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع للهيئة الوطنية الصينية للفضاء، إنهم يأملون، من خلال الاستفادة من تكنولوجيات البناء على سطح القمر، في بناء دفيئة تمكن المركبات الجوالة والروبوتات على القمر من تحمل الظروف القاسية لليل القمري بشكل أفضل وأسهل.
ويشكل الليل القمري الذي يستمر 14 يوما وتنخفض فيه درجات الحرارة إلى 200 درجة مئوية تحت الصفر، تحديات صعبة. ويرى وانغ أن التقدم نحو إقامة بشرية طويلة الأمد على سطح القمر يجعل من إنشاء مثل هذه الدفيئة خطوة ذات أهمية متزايدة.
وأشار وانغ الذي يشغل أيضا منصب نائب كبير المصممين في مهمة “تشانغ آه-6” إلى أن العلماء الصينيين حققوا من خلال دراسة العينات التي أعادتها مهمة “تشانغ آه-6” سلسلة من الاكتشافات العلمية الهامة، وكشفوا لأول مرة عن تاريخ تطور الجانب البعيد من القمر.
وهبطت مركبة العودة التابعة لمسبار “تشانغ آه-6” في شمالي الصين في 25 يونيو 2024، حاملة معها 1935.3 جرام من العينات من الجانب البعيد من القمر، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البشرية.
وقال وانغ “لقد قمنا أيضا بتعاون دولي مثمر”، مضيفا أن مهمة “تشانغ آه-6” حملت قمرا صناعيا من طراز “كيوبسات” من باكستان وثلاث حمولات علمية من فرنسا والوكالة الفضائية الأوروبية وإيطاليا، وقد حققت جميعها نتائج استكشافية فاقت التوقعات.