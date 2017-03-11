نشرت صحيفة التايمز الهندية بأن الحكومة المالديفية أعلنت عن بيع جزيرة فافو للمملكة العربية السعودية وهي واحدة من مجموع ٢٦ جزيرة مرجانية نادرة حول العالم
وصرح وزير الخارجية السابق أحمد نسيم بأن الحكومة المالديفية لم تجد صعوبة في إقناع الشعب لبيع جزيرة فافو للسعودية خصوصاً مع الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمالديف في الأيام القادمة ضمن سلسلة زيارات لدول شرق آسيا لتعزيز العلاقات الثنائية والاستثمارية.
وأشارت صحيفة التايمز الهندية عن مخاوف الحكومة الهندية من هذه الخطوة التي تسمح للأجانب تملك جزر قريبة منها خصوصاً بعد التعديل الدستوري للحكومة المالديفية التي يسمح لها ببيع جزء من أراضيها للأجانب مما يدخل الحكومة الهندية في تحديات أمنية على الحدود على حسب وصف الصحيفة.